Ceylanlı köyü yoluna 5 ayrı noktaya çığ düştü. Yoğun kar yağışı sonrası kapanan yol, il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin günler süren çalışmaları sonucu oluşan kar tünelleri sayesinde araçlar kontrollü şekilde geçiş yaptı. Çığ riskine rağmen sürdürülen çalışmalar, köylülerin mağduriyet yaşamaması için aralıksız devam etti.

İl genelinde yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında tüm köy ve mezra yolları zamanında ulaşıma açılırken, Ceylanlı köy yolu da bu çalışmaların en dikkat çeken noktalarından biri oldu. Yolun farklı kesimlerine düşen çığlar temizlenerek güvenli geçiş sağlandı.

Araçların çığ tünelleri arasından geçişi ise yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.