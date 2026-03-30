Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 62. Kütüphane Haftası kutlamaları, İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene; Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, il protokolü, kütüphaneciler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“OKUMA ALIŞKANLIĞI GELİŞİYOR”

Törende, il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kitap Van Koordinatörü Gökhan Arslan, kentin kitap envanterindeki büyük dönüşümü paylaştı. Arslan, hayata geçirilen projelerle Van’a toplamda 5.5 milyon nitelikli kitabın kazandırıldığını ve bu sayede okuma alışkanlığının şehirde hızla yerleştiğini ifade etti.

VALİ BALCI: EĞİTİM VE OKUMA KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK ÖNCELİĞİMİZ

Daha sonra katılımcılara hitap eden Vali Ozan Balcı, eğitimin ve okuma kültürünün yaygınlaştırılmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyledi. Kitap okuma projelerini bizzat takip ettiğini belirten Vali Balcı, “İlimizi nitelikli kütüphaneler ve kitaplarla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, kütüphanecilerimize, öğretmenlerimize ve en önemlisi kitap dostu Vanlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlik kapsamında, 2025 yılı içerisinde kütüphanelerden en çok yararlanan ve en fazla kitap okuyan öğrencilere ödülleri Vali Ozan Balcı tarafından takdim edildi. Program, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar ekibinin verdiği müzik dinletisiyle sona erdi.