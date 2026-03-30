Dünyaca ünlü Van kedilerinin neslinin korunması ve popülasyonunun artırılması amacıyla Van Kedi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki Kedi Villası'nda yürütülen çalışmalar devam ediyor. Cana yakınlığı, beyaz ipeksi tüyleri, farklı göz renkleri ve suya olan düşkünlüğüyle bilinen, Türkiye'nin milli ırkı olarak tescilli Van kedilerinde 2026 yılının ilk doğum heyecanı yaşandı.

Bu yılın ilk doğum döneminde 8 Van kedisi toplam 20 yavru doğdu. Yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, merkezdeki uzman ekiplerce bakımları titizlikle sürdürülüyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği merkezde, yeni doğan yavrularla birlikte kedi popülasyonunun sağlıklı bir şekilde artırılması hedefleniyor.

"20 yavru dünyaya geldi"

İHA muhabirine konuşan Van Kedi Villası Hayvan Sorumlusu Mehmet Atar Bayır, merkez olarak 2026 yılının ilk parti doğumlarını almaya başladıklarını belirtti. Bayır, "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma Merkezi'nde her sene olduğu gibi bu sene de heyecanlı bir dönem yaşanıyor. 2026 yılının ilk yavruları dünyaya gözlerini açtı. Şu ana kadar yaklaşık 8 anne kedinin doğum yaptığı merkezde, toplam 20 yavru dünyaya geldi. Kontrollü olarak gerçekleştirilen çiftleştirmeler, her yıl olduğu gibi bu sene de üç parti halinde planlandı. irinci parti doğumların başladığı merkezimizde, doğum sürecinin peyderpey devam edecek" dedi.