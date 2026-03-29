Alınan bilgiye göre, Yüksekova-Van kara yolu üzerindeki dağlık alandan kopan kaya ve toprak ulaşımı aksattı. Heyelan nedeniyle ulaşımın durduğu bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Haber verilmesi üzerine bölgeye karayolları ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü yoğun çalışma sonucu kaya ve toprak birikintileri temizlenerek yol yeniden ulaşıma açıldı.

Trafik akışının kontrollü sağlandığı bölgede, yetkililer sürücüleri yağışlı havalarda yaşanabilecek heyelan riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.