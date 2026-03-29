Van’da et fiyatlarındaki artış, vatandaşın alım gücünü zorlayan bir tablo oluşturuyor. Ramazan öncesi dana kuşbaşı 800-850 TL, kuzu pirzola 750 TL ve dana antrikot 900 TL iken, Ramazan sonrası fiyatlar her türde 50 ila 100 TL kadar yükseldi. Güncel fiyatlara göre dana kuşbaşı 900 TL, kuzu pirzola 850 TL, dana antrikot ise bin TL’ye kadar çıktı, koyun parça et 600-650 TL’den satılıyor.

Kasaplar, etin büyük bölümünün şehir dışından temin edildiğini ve maliyetlerdeki artışın fiyatlara yansıdığını belirtiyor.

Vatandaşlar ise artan ücretler karşısında, günlük sofraları ve özel günleri için bütçelerini yeniden planlamak zorunda kalıyor.

Öte yandan, Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastaneciler, Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık da daha önce yaptığı açıklamada Van’ın kırmızı et tüketiminde dışa bağımlı olduğunu, artan diğer maliyetler nedeniyle et fiyatlarının sabit kalmadığını ve özellikle büyükbaş hayvan etinin şehir dışından temin edildiğini belirtmişti. Işık, akaryakıt ve benzeri ürünlere gelen zamların da et fiyatlarını etkilediğini ifade etmişti.