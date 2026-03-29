Olay, Kovancılar ilçesine bağlı bir köyde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce O.Y. ile amcası Şerif Y. (73) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Yeğeninin darbetmesi sonucu yaralanan Şerif Y., Kovancılar Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedavisi sonrası eve dönen amca, rahatsızlanınca Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şerif Y., 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. O.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

