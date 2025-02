CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van’a kayyum atanmasının ardından, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile telefonda görüşerek değerlendirmelerde bulunmuştu.

Van’da bugün DEM Partililer ile bir araya gelen CHP Meclis Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, kayyum kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ZEYDAN: UMUDUMUZ TÜRKİYE’DİR

DEM Parti Van İl Binasında, CHP heyeti ile beraber açıklamalarda bulunan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdullah Zeydan, “Bizim umudumuz Türkiye'dir. Umudumuz, yüreği sevgi ve merhamet dolu, hukuka ve adalete inanan, halkın iradesine inanan 85 milyon yurttaşımızdır. Biz, 85 milyon yurttaşın çaresiz olmadığına inanıyoruz. Demokrasiyi ve hukuku tesis etmek için mutlaka bir çıkış yolu bulacaklardır... Bizler, halkımıza, Türkiye toplumuna ve vicdanlı insanlara güveniyoruz. Elbette bu karanlıkları birlikte konuşarak aşacağız..” diye konuştu.

BAŞARIR'IN AÇIKLAMALARI

Van’da konuşan CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, “Van halkı bir valiyi seçmedi, bir belediye başkanını seçti. 3’üncü kez maalesef Van halkı kayyuma mahkum edilmek isteniyor. Bunu kabul etmeyeceğiz. Biz demokrasinin tüm kurallarının, hukuk devletinin, yasa devletinin ilke ve kurallarının uygulanmasını istiyoruz. Her sabah bir soruşturma, her sabah bir kayyum, her sabah bir hukuksuzlukla uyanıyoruz. Anayasanın temel hak ve özgürlüklerle ilgili 10 maddesi şuanda askıya alınmış durumda. Hakim teminatı yok, basın özgürlüğü yok, sendikalaşma yok, düşünce ve fikir hürriyeti yok.” ifadelerini kullandı.

Başarır, konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

“Bir hakkın teslimi için hep birlikte tepki vermek için buradayız. Kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz, teslim olmuyoruz olmayacağız. İrademizi vermiyoruz vermeyeceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız. Bu sadece Van’ın sorunu değil 86 milyonun sorunu. Hukuku, hukuk kurallarını, anayasayı bir kez ihlal edilince buna seyirci kalırsak hiç bir seçimin artık bu ülkede anlamı olmaz.”

TANRIKULU: BU DURUMU YENEBİLİRİZ

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Van’da yaptığı açıklamalarda, "Birlikte mücadele ile eksiklerimizi tamamlayarak ve hedefimize doğru ilerleyerek bu durumu yenebiliriz. Bu mesele bugün Van'la ilgili, dün Mardin'le ilgiliydi, önceki gün Tunceli Ovacık'la ilgiliydi. Hemşehriniz Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'le ilgiliydi, Beşiktaş Belediyesi ile ilgili ve hepimizin dikkatle izlediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili. Tüm bunları yargı ile hukukla izah etmenin bir durumu yok…" ifadelerine yer verdi.

TANAL'IN AÇIKLAMALARI

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut TANAL ise buradaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Merhamet duygusuyla hareket etmek gerekiyor. Biz, kimseden merhamet beklemiyoruz; burada Van halkının kullandığı demokratik hakkını konuşuyoruz. Anayasanın 34. maddesinin ilk fıkrası şunu diyor: 'Toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı, önceden izin alınmaksızın yapılır.' Bu noktada, mevcut anayasa gereği Van halkı demokratik hakkını kullanamıyor."

CHP heyeti basın açıklamasının ardından esnaf ziyareti yaparak Van Baro binasına geçti.