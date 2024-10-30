CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde hakkındaki terör soruşturması kapsamında evinden gözaltına alındı.

Prof. Dr. Özer'in gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldığı yayında sıcağına sıcağına konuyla ilgili net mesajlar verdi.

"6 AY ÖNCE İLGİLİ MAKAMLARDAN TEMİZ KAĞIDI ALDI"

"Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası olur ne teslim oluruz" ifadelerini kullanan Özel sözlerini şöyle sürdürdü " Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyorum. Yıllarca kamuda ve akademi de üst düzey görevlerde bulunmuş, daha 6 ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim adamı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir. Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir."