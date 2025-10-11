Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Van İl Başkanı Mehmet Kurukcu’nun annesi Hanım Kurukcu hayatını kaybetti.

Kurukcu ailesini derin bir üzüntüye boğan vefat haberi, yakın çevresi ve siyasi camiada da büyük bir üzüntüye neden oldu.

Merhume Hanım Kurukcu’nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Erçek’te toprağa verildi.

Aile, taziyeleri Erçek Mahallesi’nde bulunan Nur Camii Taziye Evinde kabul ediyor.

TAZİYE MESAJLARI YAYIMLANDI

CHP'li teşkilatlar başta olmak üzere birçok siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve Vanlı vatandaşlar, Kurukcu ailesine taziye dileklerinde bulunarak başsağlığı mesajları yayımladı.

Bizlerde WanHaber olarak Kurukcu ailesine başsağlığı, merhumeye Allah’tan rahmet diliyoruz.