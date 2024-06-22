İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan 16 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok, ABD'de yakalandıktan sonra yargılanıyor. Cihantimur'un avukatları, sanığın cezaevinde intihara teşebbüs ettiğini ve kendisine zarar vermemesi için çıplak tutulduğunu belirtti.

"Lütfen Serbest Bırakın!" Cihantimur'un avukatı, mahkemede gözyaşları içinde hakime yalvardı: "Bu genç adamı kefaletle serbest bırakın, kaçmayacağının garantisini veriyoruz."

"Kaçma Riski Var!" ABD Adalet Bakanlığı'nın avukatı ise Cihantimur'un ve ailesinin kaçmaya meyilli olduğunu ve babasının maddi gücüyle tekrar kaçabileceğini belirtti.

İntihar Teşebbüsü ve Tecrit! Avukatları, Cihantimur'un cezaevinde intihara teşebbüs ettiğini, tecrit altında tutulduğunu ve ilaçlarının değiştirilmesi nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını dile getirdi.

Cezaevi Hakkında Soruşturma Açılacak! Mahkeme, cezaevi koşullarının kötü olduğu iddialarını dikkate alarak soruşturma başlatacağını açıkladı.

"Kaçma Niyeti Yoktu!" Avukatlar, Cihantimur'un kaçma niyetinin olmadığını, ABD'de eğitimine devam etmek istediğini ve babasının ekonomik durumu nedeniyle her türlü kefaleti ödeyebileceğini belirtti.

"Can Güvenliği Yok!" Bir diğer avukat ise Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesi halinde can güvenliğinin tehlikede olacağını ve ABD'de kalması gerektiğini savundu.

Savcıdan Sert Çıkış! Savcı Kristin Kearney, Cihantimur'un serbest kalması durumunda tekrar kaçabileceğini vurgulayarak, "Milyon dolarlık evlerde yaşayan biri için cezaevinin şok edici olması normal" dedi.

"Cezaevinde İntihar Teşebbüsü! Timur Cihantimur’un Serbest Kalması İçin Hakime Gözyaşlarıyla Yalvardılar!"