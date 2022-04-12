Meteorolojiden Van'a çığ, rüzgar ve kuvvetli yağış uyarısı

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Muş ve Bitlis çevresinde aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren ise yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklenmektedir. Ayrıca yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının Muş 6, Hakkâri 11, Van 8 ve Bitlis’te 4 derece olması, Van'da gece boyu etkisini hissettiren Rüzgârın gün boyu güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği vatandaşların tedbirli olunmaları konusunda uyarıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.