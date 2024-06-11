Ankara'da yaşanan olayda, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, bir kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Sırrı Sakık'ın Oğluna Silahlı Saldırı İddiası

Öğle saatlerinde gerçekleşen olay, Ankara Adliyesi'ne taşındı. Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, iddiaya göre silahlı bir saldırıda bulunarak suçlamalarla karşı karşıya kaldı ve tutuklanarak ceza hakimliğine sevk edildi.

Olayın Detayları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen gece Hoşdere Caddesi'nde yaşanan olay sonucu M.K'nin silahla yaralandığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. İncelemeler neticesinde, olayın faili olarak Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık tespit edildi.

Aile İçindeki Dramatik Olaylar

Sırrı Sakık'ın daha önce de bir oğlu olan Sidar Sakık, 2012 yılında yaşamına son vermişti. Bu olayla birlikte aile içindeki dramatik olaylar dikkat çekiyor.