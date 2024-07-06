Van Kültür Yolu Festivali süresince sahne alan, Oğuzhan Koç, Alişan, Mert Demir, Berdan Mardini, Fatma Turgut, Merve Özbey, Bengü’den sonra bu akşam saat 20.00’de Atatürk Kültür Parkı’nda Cem Adrian sahne alacak.

Kendine has tarzıyla dikkat çeken Cem Adrian’ın konseri, merakla bekleniyor. Kül, herkes gider mi ve derinlerde gibi şarkılarıyla son dönemlerin müzik listelerinde üst sıralarda yer alan isim Van dinleyicisiyle ilk defa buluşmuyor.

Adrian’ın son olarak 22 Nisan’da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda konser verdiği biliniyor.