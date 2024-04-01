Dem Parti adayı Hatice Atabay Gündoğdu 10 bin 200 oy alırken, en yakın takipçisi AK Parti adayı Ferman Yıldırım 7 bin 300 oy aldı.

Açılan sandıklardan çıkan ve kesin olmayan sonuçlara göre Dem Parti adayı Hatice Atabay Gündoğdu Çaldıran ilçesinin yeni belediye başkanı oldu.

HATİCE ATABAY GÜNDOĞDU KİMDİR?

Hatice Atabay Gündoğdu 1986 yılında Çaldıran’ın Buğulukaynak (Kel) mahallesinde doğdu. İlk ve orta eğitimini Van’da tamamlayan Hatice Atabay Gündoğdu daha sonra Harran Üniversitesi’nde eğitim hayatına devam etti. Ardından Anadolu Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Çaldıran’da çeşitli mahallelerinde öğretmenlik yapan Hatice Atabay Gündoğdu evli ve iki çocuk annesi.