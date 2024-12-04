Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın (04.12.2024) Artı Değer Van Spor FK, Bursaspor ile karşılaşacak.

Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak.

Nesine 3. Lig’de mücadele eden ve grubunda lider durumda bulunan Bursaspor da, son haftaların çıkışta olan takımı Artı Değer Van Spor FK de turu geçmek istiyor.

Bugün oynanacak maçta hakem Kaan Kara düdük çalacak. Kara’nın yardımcılıklarını Ersin Erbay ve Fatih Yüzbaşı yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak da Yunus Emre Çiftçi görev alacak.