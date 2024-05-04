TFF 2. Lig Beyaz Grup 38. hafta maçında Bursaspor ile AcnTurk Sigorta Van Spor FK bugün saat 15.00’te Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Hakem Fatih Tokail’in düdük çalacağı maçta Erkan Akbulut ve Muhammet Ali Doğan yardımcı hakemlik yapacak. Yunus Emre Çakar ise müsabakada 4. hakem olarak hazır bulunacak.

Maça ev sahibi ekip Kerem Matışlı, Eren Tunalı, Yiğit Fidan, Kerem Kök, Abdullah Tazgel, Barış Dalkıran, Bilal Güney, Ercüment Sancaklı, Emre Tepegöz, Mustafa Genç ve Enes Solakoğulları ilk 11’i ile çıkacak.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin ilk 11’i ise şu şekilde; Nurullah Aslan, Abdulcebrail Akbulut, Miraç Acer, Harun Kavaklıdere, Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal, Işık Kaan Arslan, Sinan Kurumuş, Erdem Seçgin, Muhammed Gönülaçar ve Burak Kavlak.

Ancak Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada, Serik Belediyespor’un Esenler Erokspor ile oynayacağı maça U-19 takımı ile çıkması durumunda, Bursaspor maçına çıkmayacağı belirtildi.