2021-2022 eğitim öğretim döneminde başlatılan projenin bu yıl 2.si gerçekleştirildi. Geçen yıl Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü 9.sınıf öğrencileri ile Beyazıt İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri arasında başlatılan proje bu yıl da aynı öğrencilerin birbirlerine mektup yazmaları ile devam etti.

Unutulmaya yüz tutan mektuplaşmanın yeniden canlandırılmasının hedeflendiği proje sayesinde mesafeler ortadan kalkarak öğrenciler arasında kültürel etkileşim yaşandı.

Projeye olan desteğini bizzat kendisi de mektup yazarak gösteren Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz: “Mektup kardeşliği projesi ile unutulmaya yüz tutmuş önemli bir değerin canlandırılmasını hedeflemekteyiz. Öğrencilerin, teknolojinin gelişmesi ile kaybolan bir geleneği yaşatmasına tanık olmak ve mektuplaşma sayesinde arkadaşlıklarını devam ettirmelerine vesile olmak güzel bir duygu.” dedi.

Proje koordinatörü Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Alan Öğretmeni Suat Alptekin, “Duygu ve düşüncelerin ifade edilmesinde mektuplar çok önemlidir. Bu proje sayesinde öğrenciler hem kendilerini hem de yaşadıkları yerin özelliklerini birbirlerine anlatarak aralarında kültürel bir etkileşim sağladılar. Öğrencilerin proje olan ilgisi çok güzel. “dedi.

Projeyi sürdürülebilir kılmayı hedeflediklerini söyleyen Beyazıt İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ceylan Tüzün, ”Daha önce birbirlerini görmeyen ve tanımayan öğrencilerin bu vesile ile arkadaşlık etmelerini görmek çok güzel. Hedefimiz bu projeyi uzun yıllar devam ettirerek öğrenciler arasında bir duygu ve kültür bağı oluşturmak.” dedi.

Mektup kardeşliği projesinde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10.sınıf öğrencisi Nilsenay Zehra Topal, “Bu proje sayesinde daha önce hiç gitmediğim bir şehirde bir kardeşim oldu.

Van hakkında çok bilgim yokken mektup kardeşim bana şehrin doğal ve tarihi güzelliklerini, yemek kültürünü tanıtarak şehir hakkında bilgi sahibi olmamı sağladı. Ben de Bursa hakkında bilgiler verdim. Umarım bir gün bir araya gelme fırsatımız olur.” dedi.

Proje çerçevesinde Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Van’daki mektup kardeşlerine hatıra maksatlı hediyeler de gönderdi.