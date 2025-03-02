AK Parti Gençlik Kolları Van İl Başkanı Burak Gültepe mesajında, 11 ayın sultanı mübarek ramazan ayına ulaşmanın sevincini ve huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayının, kalplerin yumuşadığı, merhametin çoğaldığı, kardeşliğin ve dayanışmanın pekiştiği mübarek bir ay olduğunu kaydeden Gültepe, "Ramazan, kırgınlıkların sona erdiği, küskünlüklerin yerini barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün aldığı önemli bir fırsat zamandır." ifadelerini kullandı.

Gültepe, mesajının devamında Ramazan’ın tüm vatandaşlar için barış, hoşgörü ve dayanışma getirmesini dileyerek, birlik ve beraberliğin pekişeceği bir dönem olmasını temenni etti. Başkan Gültepe, “Ramazan ayının, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, toplumda daha fazla hoşgörü ve anlayışa yol açacak bir dönem olmasını temenni ediyorum. Hep birlikte, sevgi, saygı ve kardeşlik içerisinde bir Ramazan geçirelim” dedi.

Gültepe, son olarak, "Üç Ayların sonuncusu, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayı boyunca birlik ve beraberlik içerisinde olmalı, her anını dolu dolu yaşamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle on bir ayın sultanı mübarek Ramazan’ın tüm İslam alemine sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Ramazan-ı Şerif’iniz hayırlı olsun." şeklinde sözlerini tamamladı.