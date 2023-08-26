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WanHaber - ÖZEL

Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Van Spor Futbol Kulübü, yarın Bucaspor 1928'e konuk olacak.

Van Spor FK, tarihinde 4 kez karşılaşacağı Bucaspor ile deplasmanda 5. randevusuna çıkacak.

İki takım tarihinde 4 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerden Van Spor 2 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 1 maçı ise Bucaspor 1928 kazandı. İki takım arasında oynanan 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Oynanan maçlarda Van Spor 3 gol atarken, Bucaspor ise 2 gol atma başarısı gösterdi.

"İLK MAÇ 2017-2018 SEZONUNDA VAN'DA OYNANDI"

İki takım arasında oynanan ilk maç 2017-2018 sezonunda Van'da oynandı. O dönem 3. Lig'de yer alan takımlar arasında oynanan maçın 90 dakikası 0-0 beraberlikle sona erdi.

Aynı sezonda ligin ikinci yarısında İzmir'de oynanan maçı ise Van Spor 2-1 kazandı.

"SON MAÇ VAN'DA OYNANMIŞTI"

Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta karşılaşan iki takım 17. haftada İzmir'de karşı karşıya geldi. Van Spor FK deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

İki takım ligin ikinci yarısında Van'da kozlarını paylaşırken, Bucaspor 1928 Van'daki maçı 1-0 kazandı.

Yarın oynanacak maçta tarihte 5. kez karşılaşacak Bucaspor 1928 ile Van Spor FK galibiyet için ter dökecek.

Her iki ekip de lige iyi bir başlangıç yapmak adına sahaya galibiyet parolası ile çıkacak.

Haber: Mehmet Salih Giyci