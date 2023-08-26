Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), beklentilerin 3 kat üzerinde gelen 750 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 17,50’den yüzde 25 seviyesine çıkardı. Açıklanan faiz kararı sonrası dolar, euro ve gram altın fiyatında çok sert bir düşüş yaşandı. Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi ise yukarı hareket etti.

DOLAR VE EURODA YÜZDE 7’LİK DÜŞÜŞ

Faiz kararı gününde 27,27 TL seviyelerini gören dolar/TL kuru kararın ardından ilk etapta yüzde 2,5’i bulan hızlı bir düşüş yaşadı. Ardından dipten gelen alımlarla 27 seviyesine doğru bir toparlanma görülse de kur bir kez daha yönünü aşağı çevirdi. Düşüşünü yüzde 7 seviyesinin üzerine taşıyan dolar/TL kuru 26 Haziran’dan bu yana ilk kez 25,25 TL seviyelerini gördü. Hafta sonu kapalı piyasada ise kur şu sıralar 26,50 TL’nin üzerinde hareket ediyor.

Karara sert tepki veren bir başka para birimi de euro oldu. Euro/TL paritesi de benzer şekilde düşüş kaydederken, karar öncesi 29,5 seviyesinde hareket eden parite 27,55 TL'yi gördü.

Ons altın son 5 haftanın zirvelerinde 1920 dolar seviyelerinde dolaşırken, yurt içinde gram altın fiyatlarının düşüşüne engel olamadı. Dolar/TL kurundaki gerileme altının gram fiyatı üzerinde sert bir geri çekilmeye yol açtı. 23 Haziran'dan bu yana ilk 1554 TL’ye geriledi. Düşüş ise yüzde 5 seviyesinde oldu.

FAİZ KARARI BİR TEK BORSAYA YARADI

Borsa İstanbul’da ise faiz kararı sonrası hızlı bir yükseliş görüldü. BIST 100 endeksi, sabah seansında 7.660 - 7.730 puan bandında hareket ederken son saatte 7.872 puana kadar yükseldi. BIST 100’de faiz kararına ilk tepki yükseliş yönlü olurken, endeks bu haftaki kapanışını 7.716,67 puandan yaptı.

“ALTINDAKİ YÜKSELİŞ ERTELENDİ, İPTAL EDİLMEDİ”

Piyasalarda yaşanan bu sert düşüş sonrası yatırımcılar “altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Yurt dışı piyasada ons altın fiyatı için yatırım bankası UBS’nin yaptığı tahmine göre yüksek altın fiyatları beklentisi sadece ertelendi, iptal edilmedi. UBS’e göre dolar gelecek 6-12 ay içinde zayıflayacak ve bu durum altının lehine olacak.

ONS ALTIN 2000 DOLARI AŞABİLİR

Ayrı bir anket, altın fiyatlarının yükseleceğine ilişkin beklentileri gösterdi. Bloomberg'in internet üzerinden 14-18 Ağustos tarihleri arasında küresel okuyucular arasında gerçekleştirdiği ankete gelen 602 yanıtın ortalamasına göre, altının ons başına 12 ay sonra 2.021 dolardan işlem görmesi bekleniyor.

Longview Economics Baş Piyasa Stratejisti Chris Watling'e göre de altın aşırı satıldı ve Hazine getirilerindeki gerileme beklentisi göz önüne alındığında altın bir kez daha alım yapmak için cazip bir araç haline geliyor.

“GRAM ALTINDA DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL”

Yurt içinde gram altın fiyatına bakıldığında ise Piyasa Uzmanı İslam Memiş yatırımcıya önemli tavsiyelerde bulundu. “Merkez Bankası politika faizini 750 baz puan arttırması beklenmiyordu. Anormal durumlarda, haliyle piyasada sert dalgalanmalar var, yatırımcının da soğuk kanlı olması gerekiyor. Fiyat farklarını göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

Dövize ihtiyacı olan, altına ihtiyacı olanlar alabilir fiyatlar geriledi” diyen İslam Memiş, “Yılın son çeyreğinde, yükselişin devam edeceğini öngörüyorum. Merkez Bankası kaynaklı düşüş ve gerilemelerin kalıcı olacağını ise öngörmüyorum” şeklinde altın tahmini yaptı.

MYNET