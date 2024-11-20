UNFPA, çocuk evliliklerinin bir insan hakları ihlali olduğunu vurguladı. Tüm yasal düzenlemelere rağmen, dünya genelinde bu uygulamanın yaygın bir sorun olmaya devam ettiği ifade edildi. Küresel verilere göre, her beş kız çocuğundan biri 18 yaşını doldurmadan evleniyor. En az gelişmiş ülkelerde bu oran neredeyse iki katına çıkıyor: Kız çocuklarının yüzde 36’sı 18 yaşından önce, yüzde 10’u ise 15 yaşından önce evleniyor.

Açıklamada, çocuk evliliklerinin, kız çocuklarının hayatını ve sağlığını tehdit ettiği, geleceklerini olumsuz etkilediği belirtildi. Çocuk yaşta evlendirilen kızların, ergenlik döneminde hamile kalma olasılıklarının yüksek olduğu ve bu durumun, hamilelik veya doğum sırasında komplikasyon riskini artırdığı kaydedildi. Bu komplikasyonların, özellikle ergenlik döneminin sonlarındaki kız çocuklarında, en yaygın ölüm nedenlerinden biri olduğunun da altı çizildi.

UNFPA’dan yapılan açıklamada, çocuk evliliklerinin sona erdirilmesi için politika, program ve yasal düzenlemeler geliştirilmesinin desteklendiğine dikkat çekilerek, kız çocuklarını güçlendirmeye yönelik sağlık, eğitim ve güvenliklerini artırma konusunda yatırımların teşvik edildiği bildirildi. Ayrıca evli kız çocuklarına yönelik aile planlaması ve anne sağlığı gibi ihtiyaçlara da destek olunduğu bilgisi paylaşıldı.