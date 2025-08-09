Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze kentini işgal kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Guterres, İsrail'in kararının çok endişe verici olduğunu ve bu tehlikeli adımın milyonlarca Filistinli açısından krizi daha da derinleştireceğini kaydetti.

Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi, Gazze geneline engelsiz insani erişim sağlanması ile tüm esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yineleyen Guterres, İsrail hükümetine bir kez daha uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine uyma çağrısında bulundu.

Guterres, 19 Temmuz 2024 tarihli Uluslararası Adalet Divanı'nın tedbir kararının İsrail’in yeni yerleşim faaliyetlerine derhal son verme, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşimcileri tahliye etme ve Gazze ile Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı kapsayan bu topraklardaki hukuka aykırı varlığını mümkün olan en kısa sürede sona erdirme yükümlülüğü altında olduğunu açıkça belirttiğini anımsattı. Guterres, "Bu hukuka aykırı işgale son verilmeden ve yaşanabilir bir iki devletli çözüm sağlanmadan, bu çatışmaya sürdürülebilir bir çözüm bulunamayacaktır. Gazze, Filistin devletinin ayrılmaz parçasıdır ve öyle kalmalıdır" ifadelerini kullandı.