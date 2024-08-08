Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Artan sıcaklar ile birlikte bazı mahallelerde bit, pire ve sivrisinek sorununa ilişkin şikayetlerin arttığı kaydedildi. Bu sorunların yaygın olduğu Özalp ve Saray ilçelerine bağlı çeşitli mahallelerde, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler ilaçlama çalışması başlattı.

İlçelerde mahalle içinde bulunan ahırlara yakın alanlar ile evlerin önündeki bahçelerin kapsamlı bir şekilde ilaçlandığı aktarıldı.

Çalışmalar sonrasında, bit, pire ve sivrisinek sorunlarının yoğun olduğu mahallelerde bu sorunların büyük ölçüde giderildiği ve halkın da belediyeye çalışmalardan dolayı teşekkür ettiği belirtildi.