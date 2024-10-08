Van’da bugün akşam saatlerinde bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Van ve bölge illeri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

AFAD Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Van ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olması beklenmektedir. Yağışların akşam ilerleyen saatlerde bölgemizi terk etmesi tahmin edilmektedir.” denildi.

AFAD tarafından yapılan uyarıda şunlar bildirildi;

“Kuvvetli rüzgar ve yağışa bağlı olarak ağaç devrilmesi, çatı uçması, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, enerji nakil hatlarında kopma, ani sel ve su baskını, deniz ulaşımında oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur.”