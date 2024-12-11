Van Gölü havzasında bulunan okullarda eğitim çalışmaları gerçekleştiren Vangölü Aktivistleri Derneği, paydaşı olduğu "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Şu ana kadar binlerce öğrenciye ulaşarak Van Gölü’nü anlatan ve farkındalık yaratmak isteyen dernek, son olarak Bitlis Tatvan Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluştu.

Buluşmaya ilişkin paylaşım yapan Vangölü Aktivistleri Derneği; “Vangölü Aktivistleri olarak paydaşı olduğumuz, "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" kapsamında, Van Gölü farkındalığını artırmak için lise düzeyindeki eğitim programlarımızda ‘Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi’ öğrencileri ile buluştuk” ifadelerine yer verdi.

Dernek eğitim çalışmalarını; Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Van ve Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğiyle gerçekleştiriyor.

“1 HAFTADA 1000 ÖĞRENCİYE ULAŞILDI”

Dernek Genel Başkanı Erdoğan Özel de, yapılan eğitim çalışmalarına ilişkin; “Aralık ayının ilk haftasında, Van Gölü Havzası’nda 1000(bin) öğrenciyle buluştuk. Kıymetli bir buluşma, gelecek namına paha biçilmez bir umut… Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın” dedi.