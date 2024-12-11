Merakla beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün bir araya gelerek ilk toplantıyı gerçekleştirdi. Gözler ise 16 Aralık'ta yapılacak olan 2. toplantıya çevrildi.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret toplantısı sonrası ilk kez net konuştu. Erdursun, yeni asgari ücret zammını duyurdu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun ilk konuşulan rakamın 20 bin TL olduğunu ancak tepkiler sonucu yeni asgari ücretin refah payı ile maksimum 23 bin TL olabileceğini kaydetti. AKP kurmaylarının ise hükümete 25 bin TL için baskı yaptığını açıkladı.

2025 yılında uygulanacak asgari ücret zammı öncesi sosyal medya hesabından yayımladığı video ile değerlendirmede bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, şu ifadelere yer verdi:

"Hükümet çok büyük bir baskı altında. Ben şu an size olabilecek rakamı söyleyeyim. 22 bin TL bandında bir asgari ücret açıklanacak. Yüzde 25-30 arasında bir artış yapılacağını öngörüyorum. Büyük ihtimal işçi temsilcileri masayı terk edecekler. Bu durumda Cumhurbaşkanı devreye girerse 23 bin TL rakamı telaffuz edilebilir. Maksimum olacak rakam yüzde 35, 23 bin TL olarak görüyorum. Üzeri benim için de sürpriz olur."