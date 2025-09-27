Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından projesi tamamlanan Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi (Tüp Bebek Merkezi), Van SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hayata geçiriliyor. Bölgenin ilk tüp bebek merkezi olma özelliği taşıyan bu tesis, modern tıbbi cihaz altyapısıyla donatılarak, hasta yoğunluğunu büyük ölçüde karşılayacak şekilde planlanıyor. Merkezin kısa sürede hizmete açılması bekleniyor.

Daha önce il dışına tedavi için gitmek zorunda kalan ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirilecek olan proje, çevre illerden gelen hastalar için de umut olacak.

Van SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, merkezden fotoğraf paylaşarak, “Çok yakında bebek özlemi çeken hemşehrilerimize hizmet edecek Tüp Bebek Merkezimiz… Son günler.” ifadelerine yer verdi.

Daha önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ise, “Van ilimiz genelinde özel ya da kamu kurum kuruluşları ya da üniversiteye bağlı olarak hizmet veren bir tüp bebek merkezimiz yok, ilimizin de bu konudaki ihtiyaçlarını biliyoruz. Tedavi olmak isteyen, çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin il dışına gidip tedavilerini oralarda olduğunu bildiğimiz için biz Van İl Sağlık Müdürlüğü olarak, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bir tüp bebek merkezi açmak için çalışmalarımıza başladık.” diyerek, merkezin bölge için taşıdığı öneme işaret etmişti.

Modern tıbbi cihazlarla donatılacak merkezin, hasta memnuniyetini ön planda tutarak çok kısa süre içinde hizmet vermesi planlanıyor.