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Wanhaber / Fatma Öztürk

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Yozgat’ın Sorgun ilçe kaymakamlığına atanan İpekyolu ilçe kaymakamı ve belediye başkan vekili İhsan Emre Aydın, veda ziyaretleri kapsamında Basın İlan Kurumu (BİK) Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel’i de ziyaret etti.

Uluçamlıbel’i BİK Van Şube Müdürlüğü’nde ziyaret eden Kaymakam Aydın, görev süresi boyunca birlikte yürütülen çalışmalardan ötürü memnuniyetini dile getirdi.

BİK Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel de, ziyaretten ötürü Kaymakam Aydın’a teşekkür ederek, yeni görev yerinde kendisine başarı dileklerini iletti.

Karşılıklı sohbetin ardından ziyaret sona erdi.