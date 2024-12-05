Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta maçlar 8 Aralık Pazar günü oynanacak. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ile karşı karşıya gelecek.

MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

8 Aralık Pazar günü Maltepe Hasan Polat Stadı’nda oynanacak Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Artı Değer Van Spor FK maçı saat 14.00’te başlayacak. Tarık Güldal’ın düdük çalacağı karşılaşmanın yan hakemleri Selçuk Kaplan ve Nesim Karenfil olacak. Müsabakada 4. hakem olarak da Ali Emir Yolcu görev alacak.