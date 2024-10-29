Maç Sonrası Açıklama

Kulüp, maçın sonucunun adaletsiz olduğunu vurgularken, Kardeşler’in derhal görevden alınması gerektiğini dile getirdi.Beşiktaş’ın açıklamasında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminin seçim öncesi futbol adaletini sağlamayı vaad ettiğine dikkat çekildi. Ancak, derbide yaşananlar sonrası bu sözlerin boşa gittiği ifade edildi. Kulüp, Türk futbolundaki "örgütlü kötülük çetesi" vurgusuyla, yaşanan adaletsizlikleri ve haksızlıkları gözler önüne serdi. Yönetim, oyuncularının emeklerinin hiçe sayılmasına asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Açıklamada, TFF’nin futbolun eşitliğini sağlama görevini yerine getirmesi için uyarılarda bulunuldu. Beşiktaş, yalnızca kendileri için değil, diğer kulüplerin hakları için de bu tek taraflı sistemin sona erdirilmesi gerektiğini savundu. Kulüp, tüm bunların Türk futbolu için bir milat olduğunu ve adalet arayışının süreceğini vurguladı.