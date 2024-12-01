Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımı'mızın teknik sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Galatasaray'ı 5-0 yenerek sezona Turkcell Süper Kupa zaferiyle giren Beşiktaş, son haftalarda beklenen performansı sergileyemedi.

Trendyol Süper Lig'de son 4 haftada galip gelemeyen ve 12 maçta 21 puan toplayan Beşiktaş, 6. sırada yer aldı.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 haftada elde ettiği 6 puanla 22. basamakta kaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.