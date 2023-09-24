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Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta takımın önemli isimlerinden Gedson Fernandes, bu maçın kadrosunda yer almadı.

KADRODAN ÇIKARILDI

Gedson'un son oynanan Konferans Ligi maçında küçük bir sakatlık yaşadığı ve ağrılarının devam etmesi nedeniyle Kayserispor maçının kadrosuna dahil edilmediği öğrenildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gedson yerine Kayserispor maçında Alex-Oxlade Chamberlain'e forma verdi.

"BEN DE SİZDEN ÖĞRENDİM"

Konuyla alakalı olarak maç öncesi konuşan Şenol Güneş "Gedson'un sakatlığını ben söylemedim, bakalım kim açıklayacak diye bekledim. Doktor, bana öyle detaylı açıklama yapmadı! Doktoru suçlamıyorum, o söylemez. Hafif sakatlığı var, sizden aldım haberleri!" mynet