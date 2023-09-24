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WanHaber – ÖZEL

Bu yıl yaz sezonunda Van Gölü’ndeki boğulma vakaları arttı. Van Gölü’nde ki oluşan balçık ve rüzgarın etkisi ile meydana gelen siklonların vatandaşlarda paniğe yol açması, boğulma vakalarını arttırıyor.

Boğulma vakalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, “Denize girenlerin dikkatli olması gerekiyor” dedi.

“GÖL İKİ NEDENDEN DOLAYI RİSKLİ...”

Van Gölü’nün risk barındırdığını söyleyen Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, “Göl iki nedenden dolayı riskli, bunlar; özelikle akarsuların, şehirsel atıkların göle döküldüğü yerlerde balçık dediğimiz bir malzeme var, ayağınız battığında sizi çekiyor. Bu tür yerlerde göle girmek tehlikeli. Bir diğeri ise, büyük siklonların oluşması… Normalde 4-5 yılda mümkün değil, ama artık oluyor. Burada da benzer şeyler var. Küçük siklonlar, mesela neredeyse her yıl öğlen saatlerine doğru şiddetli rüzgar oluyor.

Bu da denizdeki dalgaların yüksekliğini 1 metreden çok fazla arttırıyor. 1,5 - 2 metreye çıkarıyor. Acemi dediğimiz yüzücü, bu dalgalarda rüzgarla beraber onu çektiğini düşünüyor. Dolayısı ile insanlar panikleyip boğulma vakaları yaşanıyor” şeklinde konuştu.

“SİKLONLAR ARTACAK”

Yakın zamanda bu siklonların artacağını belirten Alaeddinoğlu, “Önümüzde ki yıllarda ben bu siklonların burada daha da artacağını, basınç farkı ile beraber daha da şiddetli rüzgarlara neden olacağını düşünüyorum. Dolayısı ile denize (göle) girenlerin çok daha dikkatli olmalı gerekiyor.

Ya kontrollü alanlarda denize girmek gerekiyor ya da bu kuralları bilerek girmekte fayda var diye düşünüyorum. Acemilerin rastgele kesinlikle her hangi bir noktada denize – göle girmeleri büyük tehdit ve büyük tehlike…” dedi.

Haber: Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk