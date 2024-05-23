Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta Ghezzal, Salih ve Al-Musrati, Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri kaydetti. Trabzonspor’un golleri ise Onuachu ve Pepe'den geldi. Beşiktaş, bu galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez kazandı.Finalde Trabzonspor U 3 2 Yenen Besiktas Ziraat 17359109 6522 M

İlk Yarıda Karşılıklı Goller Trabzonspor, maçın 14. dakikasında Paul Onuachu’nun attığı golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, ilk yarının uzatma dakikalarında Enis Bardhi'nin eline çarpan top sonrası kazandığı penaltıyı Rachid Ghezzal ile gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci Yarıda Gol Yağmuru İkinci yarıda Beşiktaş, Salih Uçan’ın Jackson Muleka'nın ortasında yaptığı kafa vuruşuyla 2-1 öne geçti. Trabzonspor, 89. dakikada Nicolas Pepe ile skoru 2-2’ye getirdi.

Kupayı Getiren Gol: Al-Musrati 90+4. dakikada Al-Musrati’nin golüyle Beşiktaş, maçı 3-2 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü.Finalde Trabzonspor U 3 2 Yenen Besiktas Ziraat 17359110 5660 Amp

Beşiktaş'ın 11. Zaferi 17. kez final oynayan Beşiktaş, Trabzonspor’u mağlup ederek 11. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Siyah-beyazlılar, 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında da bu başarıya ulaşmıştı.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi