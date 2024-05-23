Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta Ghezzal, Salih ve Al-Musrati, Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri kaydetti. Trabzonspor’un golleri ise Onuachu ve Pepe'den geldi. Beşiktaş, bu galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez kazandı.

İlk Yarıda Karşılıklı Goller Trabzonspor, maçın 14. dakikasında Paul Onuachu’nun attığı golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, ilk yarının uzatma dakikalarında Enis Bardhi'nin eline çarpan top sonrası kazandığı penaltıyı Rachid Ghezzal ile gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci Yarıda Gol Yağmuru İkinci yarıda Beşiktaş, Salih Uçan’ın Jackson Muleka'nın ortasında yaptığı kafa vuruşuyla 2-1 öne geçti. Trabzonspor, 89. dakikada Nicolas Pepe ile skoru 2-2’ye getirdi.

Kupayı Getiren Gol: Al-Musrati 90+4. dakikada Al-Musrati’nin golüyle Beşiktaş, maçı 3-2 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü.

Beşiktaş'ın 11. Zaferi 17. kez final oynayan Beşiktaş, Trabzonspor’u mağlup ederek 11. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Siyah-beyazlılar, 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında da bu başarıya ulaşmıştı.