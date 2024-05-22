Beşiktaş ve Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu önemli karşılaşmanın tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının detayları.

ZTK Final Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?



Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşmak isteyen Beşiktaş ve Trabzonspor, bugün karşı karşıya geliyor. Final maçının tarihini ve saatini merak eden futbolseverler, maçı hangi kanalda izleyebileceklerini araştırıyor. Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş-Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?



Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçı, ATV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Trabzonspor Maçı Hangi Gün?

Beşiktaş-Trabzonspor maçı, 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Beşiktaş-Trabzonspor Maçı Saat Kaçta?



Beşiktaş-Trabzonspor maçı, saat 20:45'te başlayacak. Maçı izlemek isteyenler ATV kanalını açabilirler.

Bu heyecan dolu final maçını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 23 Mayıs Perşembe akşamı saat 20:45'te ATV ekranlarında olacaklar.