Beşiktaş - Lugano Maçı İçin Detaylar: Canlı Yayın ve Bilet Fiyatları Şaşırtıyor!

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi “Play-Off” turundaki kritik maçı için heyecan dorukta! İşte, Beşiktaş - Lugano maçının saatinden, canlı yayın bilgilerine kadar tüm merak edilenler!

Maç Ne Zaman, Nerede ve Nasıl İzlenir?

Beşiktaş ile Lugano arasındaki büyük karşılaşma, 29 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 21:00’de başlayacak. Bu heyecan dolu maç, S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Maçın canlı yayını için abonelik gereklidir, bu yüzden izlemek isteyenlerin önceden abonelik işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Stadyum ve Bilet Fiyatları: Cebinizi Yakacak!

Maç Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve bilet fiyatları dudak uçuklatan seviyelerde! İşte bilet fiyatları:

Loca 162: 22.000 TL

22.000 TL Loca 152: 19.000 TL

19.000 TL 100 VIP: 16.000 TL

16.000 TL 101-126 VIP: 14.000 TL

14.000 TL Doğu alt 115-116 blok: 4.750 TL

4.750 TL Batı alt 102-125 blok: 4.750 TL

4.750 TL Doğu alt 114-117 blok: 4.250 TL

4.250 TL Batı alt 103-124 blok: 3.750 TL

3.750 TL Doğu alt 113-118 blok: 3.750 TL

3.750 TL Batı üst 430-401 blok: 3.500 TL

3.500 TL Batı üst 429-402 blok: 3.000 TL

3.000 TL Batı üst 428-403 blok: 2.600 TL

2.600 TL Doğu üst tüm bloklar: 2.100 TL

2.100 TL Güney alt tüm bloklar: 975 TL

975 TL Güney üst tüm bloklar: 950 TL

950 TL Kuzey alt tüm bloklar: 950 TL

950 TL Kuzey üst tüm bloklar: 900 TL

Muhtemel İlk 11'ler: Kimler Sahada Olacak?

Beşiktaş'ın ve Lugano'nun muhtemel ilk 11'leri şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11:

Mert Günok

Jonas Svensson

Gabriel Paulista

Omar Colley

Emirhan Topçu

Milot Rashica

Al-Musrati

Gedson Fernandes

Semih Kılıçsoy

Ciro Immobile

Rafa Silva

Lugano Muhtemel İlk 11:

Amir Saipi

Albian Hajdari

Antonios Papadopoulos

Milton Valenzuela

Mattia Zanotti

Anto Grgic

Ousmane Doumbia

Uran Bislimi

Ignacio Aliseda

Renato Steffen

Daniel Correia

Bu büyük mücadeleye tanıklık etmek için biletlerinizi ve yayın erişiminizi hemen ayarlayın! Maçın detayları hakkında daha fazla bilgi için bizi takip etmeye devam edin ve yorumlar kısmında görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!