Beşiktaş, Anderson Talisca'yı Transfer Etmeye Çalışıyor

2 Temmuz 2024, İstanbul

Son dakika haberleri incelendiğinde, Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde olan Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için çalışmalar yaptığı görülüyor.

Detaylara göre:

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca, kulübünden ayrılmak istiyor.

Beşiktaş, eski futbolcusu Talisca'yı yeniden renklerine bağlamak için temaslarda bulunuyor.

Al-Nassr, Talisca'nın bonservis bedeli için 13 milyon euro talep ediyor.

Beşiktaş yönetimi, bu transfer için girişimlerde bulunarak oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Talisca, 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti. Siyah-beyazlı taraftarlar, eski yıldız futbolcularının yeniden takımda görmek istiyor. Ancak henüz resmi bir anlaşma sağlanmadığı belirtiliyor.

Gelişmeler yakından takip ediliyor. Beşiktaş'ın, Anderson Talisca transferini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği merak konusu.