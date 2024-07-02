Beşiktaş, Anderson Talisca'yı Transfer Etmeye Çalışıyor

2 Temmuz 2024, İstanbul

Son dakika haberleri incelendiğinde, Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde olan Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için çalışmalar yaptığı görülüyor.

Detaylara göre:

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca, kulübünden ayrılmak istiyor.
Beşiktaş, eski futbolcusu Talisca'yı yeniden renklerine bağlamak için temaslarda bulunuyor.
Al-Nassr, Talisca'nın bonservis bedeli için 13 milyon euro talep ediyor.
Beşiktaş yönetimi, bu transfer için girişimlerde bulunarak oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.
Talisca, 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti. Siyah-beyazlı taraftarlar, eski yıldız futbolcularının yeniden takımda görmek istiyor. Ancak henüz resmi bir anlaşma sağlanmadığı belirtiliyor.Besiktas Anderson Talisca Yi Aldi Mi Talisca 17479621 1346 Amp

Gelişmeler yakından takip ediliyor. Beşiktaş'ın, Anderson Talisca transferini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği merak konusu.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi