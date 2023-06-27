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Başkan Bedirhanoğlu, mesajında bayramların sevgi, saygı ve dayanışmanın ön planda olduğu, küslüklerin unutulup birlik ve beraberliğin güç kazandığı günler olduğunu vurguladı. Başkan Bedirhanoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her bayram olduğu gibi Kurban bayramında da bizlere düşen, başta büyüklerimiz olmak üzere dost ve akrabalarımıza, yakınlarımıza muhabbet içinde olmaktır. Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının pekiştiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştığı müstesna günlerdir. Yardımlaşmayı ve dayanışmayı güçlendiren, sıkıntı ve kaygılardan uzaklaştıran, ortak duygularda buluşturan bayramlar ayrıca huzur ve coşku kaynağıdır.

Ayrıca, Kurban Bayramı'nda kimsesizlere, yardıma muhtaç olanlara ve kırık gönüllere yalnız olmadıklarını hissettirilmeli, el ele tutuşmalı, gönüller yapmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Vanlı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm yurttaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyor daha nice bayramlara sağlık, huzur ve mutluluk içinde ulaşmanızı diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun"