Galatasaray'da sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan yıldız futbolcunun verdiği karar sosyal medyada gündem oldu.

MILAN'I REDDETTİ

İtalyan devi Milan'ın kendisine yaptığı teklifi reddeden Icardi kararını yetkililere bildirdi.

REDDETMESİNİN SEBEBİ

Icardi'nin bu teklifi reddetmesinin sebebinin Suudi Arabistan'dan aldığı yüksek maaşlı teklif olduğu tahmin ediliyor. Kararını henüz vermeyen Arjantinli yıldızın çok büyük ihtimalle Suudi Arabistan'a gideceği yazıldı. mynet