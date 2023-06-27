Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde vatandaşlar tarafından değişik tarihlerde yaralı ve bitkin olarak bulunan 25 arı şahini Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından 15 arı şahini, tekrar doğal ortamlarına kavuştular.



Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Bahar aylarında merkezimize en çok arı şahinleri geliyor. Arı şahinlerinin merkeze yakın oldukları için kargalarla aralarında yaşanan mücadeleden dolayı yaralanmaları sonucu bize geliyor. Bu sene 25 arı şahini merkezimize getirildi. Bunlardan 12’sini doğaya saldık, 3 tanesini de hazır. Şu ana kadar 15 arı şahinin tekrar doğaya kazandırdık. Tedavi ettiğimiz hayvanları doğaya salarken Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından halkalanarak doğaya salmaktayız. Bunlar genellikle kargalar tarafından kafalarına vurmaları sonucu kafa travmaları ile bize geliyor. Biz de bu kuşları tedavi edip tekrar doğaya kazandırmaktayız” dedi.

iha