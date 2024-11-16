BDDK tarafından; Van’ın 2024 yılı Ocak-Eylül dönemine ait; sektör, mevduat, kalkınma ve yatırım, katılım, yabancı, kamu ve yerli özel yatırım verileri açıklandı.

BDDK’nın paylaştığı verilere göre Van’da sektör grubunda 9 ayda gerçekleşen toplam nakdi kredi miktarı 47 milyar 532 milyon 566 bin lira oldu. Toplam nakdi oran içerisinde 46 milyar 539 milyon 378 bin lira nakdi kredi, 993 milyon 188 bin lira takipteki alacaklar olarak açıklandı. Van’da 9 ayda gerçekleşen toplam gayrinakdi krediler ise 16 milyar 772 milyon 308 bin lira oldu.

Van’da 9 ayda mevduat grubunda gerçekleşen toplam nakdi kredi oranı 44 milyar 413 milyon 921 bin olarak açıklanırken, toplam nakdi kredi içerisinde 43 milyar 446 milyon 830 bin nakdi kredi, 967 milyon 91 bin lira ise takipteki alacaklar olarak gerçekleşti. Mevduatta gerçekleşen toplam gayrinakdi kredi ise 10 milyar 805 milyon 616 bin lira oldu.

Kalkınma ve yatırım grubunda Van’da Ocak – Eylül döneminde gerçekleşen toplam nakdi kredi oranı 1 milyar 76 milyon 879 bin lira olarak kayıtlara geçti. Kalkınma ve yatırım grubunda gerçekleşen gayrinakdi kredi ise 5 milyar 89 milyon 355 bin lira olarak açıklandı.

Katılım grubunda Van’da 9 ayda gerçekleşen toplam nakdi kredi oranı 2 milyar 41 milyon 766 bin lira oldu. Toplam nakdi kredi içerisinde gerçekleşen nakdi kredi oranı 2 milyar 15 milyon 669 bin lira, 26 milyon 97 bin lira ise takipteki alacaklar olarak bildirildi. 887 milyon 337 bin lira ise gayrinakdi kredi olarak gerçekleşti.

Van’ın 9 aylık banka verilerinde yabancı grubunda gerçekleşen toplam nakdi kredi oranı 10 milyar 178 milyon 896 bin lira olarak belirlendi. Bu oranın 9 milyar 910 milyon 837 bin lirası nakdi kredi olurken, 268 milyon 59 bin lirası ise takipteki alacaklar oldu. Gerçekleşen toplam gayrinakdi kredi ise 3 milyar 138 milyon 393 bin lira oldu.

Kamu grubunda Ocak – Eylül döneminde 24 milyar 693 milyon 727 bin lira toplam nakdi kredi oranı gerçekleşti. Bunun 24 milyar 270 milyon 559 bin lirası nakdi kredi, 423 milyon 168 bin lirası ise takipteki alacaklar oldu. Gerçekleşen toplam gayrinakdi kredi oranı ise 10 milyar 946 milyon 808 bin lira olarak kayıtlarda yer aldı.

Van’da yerli özel grubunda gerçekleştirilen banka işleminde toplam nakdi kredi oranı 12 milyar 659 milyon 943 bin lira oldu. Bunun 12 milyar 357 milyon 982 bin lirası nakdi kredi, 301 milyon 961 bin lira ise takipteki alacaklar olarak gerçekleşti.

Toplam hayrinakdi kredi oranı ise 2 milyar 687 milyon 107 bin lira oldu.