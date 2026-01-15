Tunceli

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı buzlanma ve don olayları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla 15 Ocak Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel ile kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ordu

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı dolayısıyla buzlanma ve don riski oluştuğu belirtildi.

Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa, Çatalpınar ile İkizce ilçelerinin ise yüksek kesimlerindeki bazı okullarda eğitim yapılmayacağı aktarılan açıklamada, Korgan ve Kumru ilçelerinde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, tamamında eğitime ara verilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Sinop

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yaşanan kar yağışı sonrası bazı bölgelerde düşen hava sıcaklıklarına bağlı olarak buzlanma riski oluştuğu vurgulandı.

Açıklamada, bu kapsamda, oluşan buzlanma sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Ayancık ve Türkeli ilçelerinin tamamında, Boyabat ilçesinde ise kısmi olarak 15 Ocak Perşembe günü taşımalı eğitime ara verildiği aktarıldı.

Niğde

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün kentte yoğun kar yağışı, buzlanma ve don hadisesi beklendiği belirtildi.

Bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak, il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 15 Ocak Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Ayrıca açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olanlar ile hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Malatya

Malatya'nın Pütürge ve Arapgir ilçelerinde kar nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Pütürge ve Arapgir ilçelerinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

İki ilçede kar nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Rize

Rize'nin Güneysu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

İlçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında bugün eğitim öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve çocuğu kreşe ve anaokuluna giden annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Çayeli İlçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezinde kar yağışının olmadığı ancak köylerde yağışın devam ettiği belirtildi.

İlerleyen saatlerde hava sıcaklığının düşmesinin öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buzlanma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. İlçe merkezimizde ise eğitim ve öğretimin devam edilmesine karar verilmiştir."

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin tamamı ile Andırın ilçesinin bazı mahallelerinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, Göksun ilçesinde tüm eğitim kurumlarında Andırın ilçesinin ise Altınyayla Mahallesi'nde Şehit Ebubekir Sel İlk ve Ortaokulu, Geben Mahallesi'nde Yunus Emre İlkokulu, Şehit Ramazan Avcı Anadolu Lisesi, Şehit Üsteğmen Ahmet Boz Ortaokulu, Akifiye İlk ve Ortaokulu ile Rıfatiye Mahallesi Şehit Mücahit Emre İlk ve Ortaokulu'nda olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 15 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Göksun ilçesinde kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Samsun

Samsun'un Bafra ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki bazı okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Bafra ilçesindeki bazı okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Müstecep İlkokulu ve Ortaokulu, Ortadurak İlkokulu ve Ortaokulu, Kolay Lisesi, Kolay Ortaokulu ile Neyzen Tevfik İlkokulunda bugün eğitim yapılmayacağı aktarılan açıklamada, ayrıca bazı kırsal mahallelerden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

Ayvacık ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun buzlanma ve olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Açıklamada, kırsal mahalleler Terice, Döngel, Çarşıköy, Y. Mustafa Çakır ve Eynel birleştirilmiş sınıflı okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Trabzon

Trabzon'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Hayrat ve Tonya kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, kar ve buzlanma nedeniyle ilçelerdeki tüm okullarda eğitim yapılmayacak.

Çaykara ve Of ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Bitlis

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Hava sıcaklığının düşmesine bağlı aşırı buzlanma riskinin bulunduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 15 Ocak Perşembe günü Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerimizin genelinde tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde, merkez ilçemiz, Tatvan ve Ahlat ilçelerimizde ise köy okulları ve taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de idari izinli sayılacaktır."

Açıklamada, 24 saat esasına göre çalışan kurumlarda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

Kastamonu

Küre Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve meteorolojik ikaz düzeyine bağlı olarak devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle bugün taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.