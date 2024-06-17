Dargınlıkların bittiği, mutluluğun doruğa çıktığı; İslam dünyasının en önemli iki dini bayramından biri olan Kurban Bayramı yine en çok çocukların yüzünü güldürdü.

Yeni kıyafetler, şeker dolu poşetler ve gülen yüzleriyle hem kendileri hem de çevrelerindekilerin içini ısıtan çocuklar, bayramı daha da neşeli hale getirdi.

Üç gün sürecek olan bayramın ikinci gününde de ev ev dolaşıp şeker toplayan minikler, eski gelenekleri sürdürmeye devam ediyor.

Ziyaretler, hoş sohbetler, tatlılar, şekerler, bayramlık kıyafetler, bayram harçlığı gibi gelenekselleşmiş bir çok kültürün de yansıtıldığı bayramların gülen yüzlü çocukları bayramın üçüncü gününde de bol bol gezerek evleri şenlendirecek.