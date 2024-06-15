Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Van’da, Kurban Bayramı süresince parçalı bulutlu, yer yer az bulutlu ve sıcak bir havanın hakim olması bekleniyor.

Yarın ülke genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenirken iç kesimlere doğru hava sıcaklık değerlerinin artacağı tahmin ediliyor.

Van ve civar illerde parçalı, az bulutlu güneşli bir hava bekleniyor. Meteorolojinin yayımladığı verilere göre bayramın ilk gününde Van’da en yüksek sıcaklığa sahip ilçeler Çatak ve Gürpınar olurken, bayramı en serin geçirecek olan ilçenin ise Başkale olacağı tahmin ediliyor. Bayram süresince Van’da yağış beklenmiyor.

İşte ilçe ilçe hava durumu;

Bahçesaray:

16 Haziran Pazar: Parçalı Bulutlu 15/31 C

17 Haziran Pazartesi: Az Bulutlu 14/32 C

18 Haziran Salı: Parçalı Bulutlu 15/32 C

19 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu 15/33 C

Başkale:

16 Haziran Pazar: Parçalı Bulutlu 14/26 C

17 Haziran Pazartesi: Az Bulutlu 14/26 C

18 Haziran Salı: Parçalı Bulutlu 14/26 C

19 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu 14/27 C

Çaldıran:

16 Haziran Pazar: Parçalı Bulutlu 11/28 C

17 Haziran Pazartesi: Az Bulutlu 11/29 C

18 Haziran Salı: Parçalı Bulutlu 11/27 C

19 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu 11/28 C

Çatak:

16 Haziran Pazar: Parçalı Bulutlu 13/32 C

17 Haziran Pazartesi: Az Bulutlu 11/33 C

18 Haziran Salı: Parçalı Bulutlu 12/33 C

19 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu 14/35 C (Sıcak Uyarısı)

Edremit:

16 Haziran Pazar: Parçalı Bulutlu 12/27 C

17 Haziran Pazartesi: Parçalı Bulutlu 12/26 C

18 Haziran Salı: Parçalı Bulutlu 13/27 C

19 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu 13/28 C

Erciş:

16 Haziran Pazar: Parçalı Bulutlu 12/29 C

17 Haziran Pazartesi: Az Bulutlu 13/30 C

18 Haziran Salı: Parçalı Bulutlu 13/30 C

19 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu 13/31 C

Gevaş:

16 Haziran Pazar: Parçalı Bulutlu 14/28 C

17 Haziran Pazartesi: Az Bulutlu 14/28 C

18 Haziran Salı: Parçalı Bulutlu 15/28 C

19 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu 15/28 C

Gürpınar:

16 Haziran Pazar: Parçalı Bulutlu 10/32 C

17 Haziran Pazartesi: Az Bulutlu 10/31 C

18 Haziran Salı: Parçalı Bulutlu 11/31 C

19 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu 12/32 C

İpekyolu:

16 Haziran Pazar: Parçalı Bulutlu 12/27 C

17 Haziran Pazartesi: Parçalı Bulutlu 12/26 C

18 Haziran Salı: Parçalı Bulutlu 13/27 C

19 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu 13/28 C

Muradiye:

16 Haziran Pazar: Parçalı Bulutlu 15/29 C

17 Haziran Pazartesi: Az Bulutlu 15/31 C

18 Haziran Salı: Parçalı Bulutlu 15/31 C

19 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu 16/32 C

Özalp:

16 Haziran Pazar: Parçalı Bulutlu 8/29 C

17 Haziran Pazartesi: Az Bulutlu 8/30 C

18 Haziran Salı: Parçalı Bulutlu 8/29 C

19 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu 8/30 C

Saray:

16 Haziran Pazar: Parçalı Bulutlu 11/28 C

17 Haziran Pazartesi: Az Bulutlu 12/29 C

18 Haziran Salı: Parçalı Bulutlu 11/29 C

19 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu 11/29 C

Tuşba:

16 Haziran Pazar: Parçalı Bulutlu

17 Haziran Pazartesi: Parçalı Bulutlu

18 Haziran Salı: Parçalı Bulutlu

19 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu