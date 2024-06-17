Teknik direktör Jorge Jesus liderliğindeki Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni transferlerin de katılımıyla şekillenen kadro, taraftarların beklentilerini karşılamaya aday görünüyor. Özellikle, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla yeniden ışıldamaya hazırlanıyor.

SON DAKİKA: Ancak Batshuayi, ağrıları nedeniyle bu akşamki hazırlık maçının kadrosunda yer almıyor. Teknik heyet, Belçikalı golcünün durumunu yakından takip ediyor ve en kısa sürede sağlığına kavuşması için çalışıyor.

Teknik direktör Jorge Jesus, kadrosundaki diğer oyuncularla birlikte yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle, orta saha ve forvet hattındaki yeni yapılanma, taraftarların büyük umutlar beslediği alanlar.

Sezonun ilk resmi maçına sayılı günler kala, Fenerbahçe taraftarları, takımlarının yeniden zirveye oynayacağına olan inancını güçlendirdi. Uzun bir aradan sonra, "Özlenen Fener" geri döndü ve taraftarlarından büyük destek görmeye hazırlanıyor.