Taraftarlar ve Van Sporlu yöneticiler tarafından çiçekle karşılanan eş başkanlar, maç sonrası da taraftarlarla birlikte galibiyeti kutladı.

Maçın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, galibiyetten dolayı emeği geçenleri kutladı.

Açıklamasında Van Spor taraftarlarını ve konuk takım Altınordu’yu da tebrik eden Zeydan; “Bugün baştan sona üstün bir oyun sergileyen ve 2-1’lik skorla Altınordu Sporu yenen Van Sporumuzu tebrik ediyor, büyük başarı sağlayan tüm futbolcuları, teknik ekibi ve takımını biran olsun yalnız bırakmayan büyük taraftarımızı kutluyoruz. Ayrıca centilmence bir mücadele yürüten konuk takım futbolcularını ve teknik ekibini de tebrik ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.