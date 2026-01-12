Başkale'de etkili olan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından cadde ve sokaklarda biriken karın temizlenmesi için Başkale Belediyesi bünyesinde 14 araç ve 25 personelden oluşan ekip çalışmalara başladı. İlçe merkezinde toplanan kar yığınları kamyonlarla taşınırken; 1 loder, 1 greyder, 5 kazıcı yükleyici, 4 kamyon, 1 tuzlama ve küreme aracı, 2 kamyonet ile kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.



Kar temizleme çalışmalarının trafikte aksamalara neden olmaması amacıyla Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sahada aktif görev aldı. Kar temizliği yapılacak cadde ve sokaklarda, park hâlinde bulunan araçların kaldırılması için zabıta ekiplerince anonslar yapıldı.

Anonsların ardından araç sahiplerinin araçlarını kaldırmasıyla birlikte ekipler kar temizleme çalışmalarına başladı. Şehir merkezinden yüklenen yaklaşık 400 kamyon kar dere yataklarına taşındı.

Pazar günü işletmelerini açan esnaf da karı eğlenceye dönüştürdü. Cadde ve sokaklarda biriken kar yığınlarından kardan adam yapan esnaf, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kardan adamla fotoğraf çektiren vatandaşlar ise bu anı ölümsüzleştirdi.