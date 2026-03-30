İlçede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, Başkale'yi beyaza bürüdü. İlçe genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte yağan kar, araçların ve binaların çatılarını kapladı. Mart ayının sonunda baharı beklerken güne karla uyanan vatandaşlar, kısa sürede harekete geçerek evlerinin ve iş yerlerinin önünde kar temizliğine başladı.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar küreme ve temizleme çalışması başlattı.

Kaynak: İHA