Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan günlük hava durumu tahminlerine göre, Van genelinde bugün gece saatlerine kadar aralıklarla yağmur ve karla karışık yağmur öngörülüyor.
Gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı beklenen Van’da, havanın ise mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor.
Van’da rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman sert rüzgar şeklinde esmesi ön görülüyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Yayımlanan meteorolojik tahminlerde ayrıca Van için çığ uyarısı da yapıldı. Uyarıda şu ifadeler yer aldı;
“Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
Van’da bugün hava durumunun ise şu şekilde olması bekleniyor;
Bahçesaray: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Başkale: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çaldıran: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
Çatak: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Edremit: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Erciş: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Gevaş: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Gürpınar: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İpekyolu: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Muradiye: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Özalp: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Saray: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Tuşba: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı