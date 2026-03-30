Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan günlük hava durumu tahminlerine göre, Van genelinde bugün gece saatlerine kadar aralıklarla yağmur ve karla karışık yağmur öngörülüyor.

Gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı beklenen Van’da, havanın ise mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

Van’da rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman sert rüzgar şeklinde esmesi ön görülüyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Yayımlanan meteorolojik tahminlerde ayrıca Van için çığ uyarısı da yapıldı. Uyarıda şu ifadeler yer aldı;

“Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Van’da bugün hava durumunun ise şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İpekyolu: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı