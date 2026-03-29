Meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda Van ve bölge illeri için çığ tehlikesi uyarısı yapılmaya devam ediliyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını isterken Van Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD Van) İl Müdürlüğü de hazırladığı broşürle önemli bilgilendirmelerde bulunuyor.

Özellikle Çatak ve Bahçesaray ilçeleri, coğrafi yapıları ve yoğun kar yağışı nedeniyle çığ riskinin en yüksek olduğu bölgeler arasında yer alıyor. Geçmiş yıllarda Bahçesaray’da yaşanan büyük çığ felaketinde çok sayıda kişi hayatını kaybederken, bu yıl da Çatak’ta yaşanan çığ olayında can kaybı yaşanması, tehlikenin devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

VAN AFAD VATANDAŞLARI UYARIYOR

Van Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD Van) İl Müdürlüğü, her yıl çığ tehlikesine karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yapıyor. Bu yıl da “Afetlere Karşı Hazır Ol” sloganıyla hazırlanan tanıtım broşürlerinde, çığ öncesi, çığ anı ve sonrasında yapılması gerekenler detaylı şekilde anlatılıyor.

Yetkililer, özellikle kırsal ve dağlık bölgelerde yaşayan vatandaşların, uyarıları dikkate alması ve riskli alanlardan uzak durması gerektiğini vurguluyor.

AFAD tarafından hazırlanan ve dağıtılan tanıtım broşürlerinde şunlar yer alıyor;

ÇIĞ NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Çığ; genellikle bitki örtüsü zayıf, eğimli ve engebeli dağlık arazilerde meydana gelen bir doğa olayıdır. Karın tabakalar halinde birikmesi sonrası, bu tabakaların arasındaki bağın zayıflamasıyla birlikte üstteki kar kütlesi dengesini kaybederek hızla yamaçtan aşağı doğru kayar.

Çığ oluşumunu tetikleyen başlıca unsurlar arasında ani sıcaklık artışı, yoğun kar yağışı, rüzgârın karı belirli bölgelerde biriktirmesi ve insan hareketleri yer alır. Özellikle kısa sürede 25 santimetreden fazla kar yağışı ve sonrasında etkili olan kuvvetli rüzgâr, çığ riskini ciddi şekilde artırır.

ÇIĞIN BAŞLICA NEDENLERİ

Tanıtım broşürlerinde çığın başlıca nedenleri şöyle sıralandı;

-Ani sıcaklık artışıyla kar örtüsünün zayıflaması

-Eğimli yamaçlarda biriken kar üzerinde hareket edilmesi

-Kuvvetli rüzgarın karı dengesiz şekilde biriktirmesi

-Kısa sürede yoğun kar yağışı (25 cm ve üzeri)

ÇIĞ ÖNCESİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Çığ öncesinde alınması gereken başlıca öneriler şu şekilde sıralandı;

-Bulunduğunuz bölgenin çığ riskini öğrenin ve planınızı buna göre yapın

-Eğimli ve riskli yamaçlardan uzak durun

-Kar yağışı ve fırtına sırasında güvenli alanları tercih edin

-Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD uyarılarını düzenli takip edin

-Bitki örtüsünün korunması çığ riskini azaltır

ÇIĞ SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

-Kaçma imkanı yoksa ağaç veya kaya gibi sağlam bir cismin arkasına sığınıp tutunun

-Çevrenizdekileri, bağırarak ya da ses çıkararak uyarın

-Yüzme hareketleri yaparak karın üstünde kalmaya çalışın

-Yüzünüzü koruyarak nefes alabileceğiniz alan oluşturun

ÇIĞ SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

-Önce kendi güvenliğinizi sağlayın, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayın

-İkinci bir çığ ihtimaline karşı dikkatli olun

-Yaralılara doğru taşıma teknikleriyle müdahale edin

-Kazazedeleri sıcak tutun, bilinci yerindeyse ılık ve şekerli gıdalar verin

-İlk yardım bilginiz varsa müdahale edin

FARKINDALIK HAYAT KURTARIYOR

Van’da ve Türkiye genelinde her yıl yaşanan çığ felaketleri, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini ortaya koyuyor. Yetkililer, küçük bir farkındalığın bile hayat kurtarabileceğine dikkat çekerken, vatandaşların bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirtiyor.